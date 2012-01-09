Garantie de 2 ans
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CAM200BL/00
Vos grands moments sur le téléviseur ou sur le Web, simplement
Avec la caméra Philips ESee CAM200, les photos et vidéos n'ont jamais été aussi simples à prendre et à partager. Faites glisser votre doigt sur l'écran 3 pouces pour les envoyer instantanément par liaison sans fil vers le téléviseur ou Internet.
Diffusez en direct des évènements avec la caméra Esee, afin de tout partager immédiatement. Il vous suffit d'établir une connexion Wi-Fi et de sélectionner « Go Live » (En direct). Ce que vous enregistrez est alors diffusé en streaming sur le site Web UStream, afin de permettre à vos amis et à votre famille d'en profiter, où qu'ils soient. Associez vos proches à tous les grands moments de votre vie, en direct.
Notation globale