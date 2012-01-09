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Caméra HD

CAM200BL/00

Vos grands moments sur le téléviseur ou sur le Web, simplement

Avec la caméra Philips ESee CAM200, les photos et vidéos n'ont jamais été aussi simples à prendre et à partager. Faites glisser votre doigt sur l'écran 3 pouces pour les envoyer instantanément par liaison sans fil vers le téléviseur ou Internet.

Voir tous les avantages

grâce au Wi-Fi intégré

Vos grands moments sur le téléviseur ou sur le Web, simplement

Go Live pour afficher des vidéos par liaison sans fil sur des sites Web via UStream

Go Live pour afficher des vidéos par liaison sans fil sur des sites Web via UStream

Diffusez en direct des évènements avec la caméra Esee, afin de tout partager immédiatement. Il vous suffit d'établir une connexion Wi-Fi et de sélectionner « Go Live » (En direct). Ce que vous enregistrez est alors diffusé en streaming sur le site Web UStream, afin de permettre à vos amis et à votre famille d'en profiter, où qu'ils soient. Associez vos proches à tous les grands moments de votre vie, en direct.

Durée de vie de la batterie ultralongue pour une autonomie accrue

Résolution jusqu'à 10 mégapixels pour des photos de qualité

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