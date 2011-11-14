Double format d'enregistrement pour des vidéos en Full HD ou dans un format moins lourd pour l'envoi par e-mail

La qualité d'image d'une vidéo Full HD visionnée sur un téléviseur HD est exceptionnelle. Mais si vous voulez envoyer cette vidéo par e-mail ou encore la partager en ligne, la vidéo devra tout d'abord être compressée, puis convertie dans un format plus adapté. Finies les manipulations multiples grâce à cette caméra et à son enregistrement en deux formats ! Il vous suffit d'activer cette fonctionnalité pour enregistrer vos vidéos dans deux formats simultanément : en Full HD (1080p) et dans un format QWVGA moins lourd (240p). Vous pouvez ainsi profiter pleinement de vos vidéos sur votre téléviseur HD, et les partager par voie électronique sans compression ni conversion préalable.