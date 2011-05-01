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Haut-parleur avec station d'accueil

DS3010/37

L'obsession du son

Sur votre bureau où ailleurs, ce superbe haut-parleur avec station d'accueil emplit votre espace personnel d'un son extrêmement clair. Synchronisez votre iPhone/iPod avec votre PC et profitez du choix entre l'alimentation c.a. ou par batterie pour un maximum de souplesse.

Voir tous les avantages

Une ambiance sonore stylisée

L'obsession du son

  • pour iPod et iPhone

  • Alimentation c.a. ou par pile

Conception 360 degrés pour un look magnifique d'où qu'on le regarde

Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

Synchronisation à un ordinateur avec votre iPod ou iPhone

Mettez-le sur la station d'accueil, lancez la lecture synchronisez et chargez! Puisez dans vos chansons préférées stockées sur votre iPod ou votre iPhone pendant qu'il se charge et synchronisez-le à votre ordinateur par USB. Et profitez d'une superbe qualité sonore avec un côté pratique imbattable. Écoutez votre musique en continu, avec toute l'alimentation nécessaire.

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