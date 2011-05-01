Garantie de 2 ans
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DS3010/37
L'obsession du son
Sur votre bureau où ailleurs, ce superbe haut-parleur avec station d'accueil emplit votre espace personnel d'un son extrêmement clair. Synchronisez votre iPhone/iPod avec votre PC et profitez du choix entre l'alimentation c.a. ou par batterie pour un maximum de souplesse.
pour iPod et iPhone
Alimentation c.a. ou par pile
Mettez-le sur la station d'accueil, lancez la lecture synchronisez et chargez! Puisez dans vos chansons préférées stockées sur votre iPod ou votre iPhone pendant qu'il se charge et synchronisez-le à votre ordinateur par USB. Et profitez d'une superbe qualité sonore avec un côté pratique imbattable. Écoutez votre musique en continu, avec toute l'alimentation nécessaire.
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