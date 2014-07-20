Amplificateur double pour une qualité sonore supérieure

Le double amplificateur garantit des performances sonores optimales en réduisant l'intermodulation entre le caisson de basses et le tweeter car chaque transducteur a un amplificateur dédié. Résultat : des basses profondes et puissantes qui résonnent sans interférer avec les hautes fréquences, pour un son pur et net. Ajoutez à cela une conception mixte précise et active et vous obtenez un meilleur contrôle des phrases et fréquences de chaque transducteur, pour un son plus naturel et équilibré.