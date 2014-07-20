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Minichaîne haute fidélité

FX15/12

Le son aux basses puissantes sans-fil

Profitez de votre musique sans-fil à partir de n'importe quel appareil intelligent grâce au Bluetooth® et à la technologie NFC pour jumelage instantané. Le double amplificateur offre une meilleure qualité sonore et la puissance de sortie totale de 180 W eff. donne un véritable coup de fouet à vos morceaux.

Voir tous les avantages

Le son aux basses puissantes sans-fil

  • Bluetooth® et NFC

  • 180 W max, double amplificateur

Diffusion de musique sans fil en Bluetooth® depuis votre smartphone

Diffusion de musique sans fil en Bluetooth® depuis votre smartphone

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Amplificateur double pour une qualité sonore supérieure

Amplificateur double pour une qualité sonore supérieure

Le double amplificateur garantit des performances sonores optimales en réduisant l'intermodulation entre le caisson de basses et le tweeter car chaque transducteur a un amplificateur dédié. Résultat : des basses profondes et puissantes qui résonnent sans interférer avec les hautes fréquences, pour un son pur et net. Ajoutez à cela une conception mixte précise et active et vous obtenez un meilleur contrôle des phrases et fréquences de chaque transducteur, pour un son plus naturel et équilibré.

Amplification instantanée

Amplification instantanée

La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et diffuse un son remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.

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