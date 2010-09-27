Garantie de 2 ans
Plus offert
HD9220/40
Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % de M.G. en moins !*
La technologie exclusive Rapid Air de Philips vous permet de réaliser des fritures à l'air croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur. Il ne vous faut que très peu de matières grasses pour obtenir de délicieuses fritures à la texture parfaite !
Friteuse saine
Multicuiseur
Blanc/lavande
800 g
La technologie exclusive Rapid Air d'Airfryer vous permet de frire, cuire, rôtir et griller vos plats et en-cas les plus savoureux avec jusqu'à 80 % de matières grasses en moins par rapport à une friteuse classique ! En outre, Philips Airfryer avec sa technologie Rapid Air dégage moins d'odeurs qu'une friteuse traditionnelle. Facile à nettoyer, elle est également sûre et économique !
Son minuteur intégré vous permet de prérégler des temps de cuisson allant jusqu'à 30 minutes. La fonction Arrêt automatique utilise un signal sonore qui vous avertit lorsque le plat est prêt. Son thermostat réglable vous permet de choisir la température idéale pour la cuisson de vos aliments, jusqu'à 200 degrés. Dégustez des frites croustillantes, viandes et autres plats, tous cuits à la bonne température et le temps qu'il faut, pour un résultat parfait !
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Notation globale
Par rapport à des frites fraîches cuites dans une friteuse traditionnelle Philips.