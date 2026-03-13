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Compatibilité : accessoires Airfryer Philips/friteuses
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Le revêtement de la cuve ou du panier de l'Airfryer Philips s'écaille
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De la fumée s'échappe de mon Philips Airfryer
L'Airfryer Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.
Les aliments préparés avec Philips Airfryer ne sont pas ou pas assez croustillants