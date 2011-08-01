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Les têtes pivotantes et flexibles épousent toutes les courbes pour plus de confort

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 