Garantie de 2 ans
Plus offert
PT870/14
DualPrecision
Le rasoir PowerTouch Plus met du tonus dans votre routine matinale. Offrant une autonomie supérieure, entièrement lavable et doté de lames DualPrecision qui assurent un rasage plus net, le PowerTouch Plus vous assurera une efficacité de tous les instants.
Têtes flexibles DualPrecision
Autonomie de 50 min après 1 h de charge
Tondeuse escamotable
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.
Les têtes flexibles restent en permanence en contact étroit avec votre peau alors que la partie pivotante ajoute une plus grande liberté de mouvement – pour un rasage rapide, de près et tout en confort.
La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.
Notation globale
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.