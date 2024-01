Un rasage de près confortable, même sur peau sensible

Grâce au rasoir électrique 100 % étanche Series 3000 de Philips, obtenez un rasage net et confortable, même sur peau sensible. Les têtes 5D Pivot & Flex, les 27 lames PowerCut auto-affûtées et l’utilisation sur peau sèche ou humide assurent des résultats excellents et fiables à chaque rasage. Voir tous les avantages