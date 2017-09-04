Garantie de 2 ans
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SCF254/24
Confort et confiance ultimes
Les coussinets d'allaitement jetables Philips Avent vous accompagnent tout au long de votre période d'allaitement. Grâce à leur texture alvéolée, à leur couche ultra-fine et ultra-absorbante ainsi qu'à leur design anti-fuites respirant, ils sont confortables et vous laissent la peau sèche de jour comme de nuit.
Coussinets d'allaitement jetables
Le voile supérieur alvéolé est doux et agréable sur la peau.
Le cœur ultra-absorbant permet de piéger l'humidité et de maintenir votre peau sèche jour et nuit.
La couche externe est respirante et anti-fuites, pour des vêtements secs.
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023.