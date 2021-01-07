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Comment éliminer les taches blanches/brunes sur la plaque chauffante de mon stérilisateur Philips Avent ?
Mon stérilisateur Philips Avent est-il sûr pour les articles de puériculture ?
Comment nettoyer mon stérilisateur Philips Avent ?
Quelle est la température de stérilisation de mon stérilisateur Philips Avent ?
Pourquoi l'ébullition n'a lieu que d'un seul côté de la plaque chauffante de mon stérilisateur Philips ?
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