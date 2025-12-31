Garantie de 2 ans
SCF291/00
Stérilisateur de biberons
Avancé
La méthode de stérilisation de Philips Avent est douce, efficace et sans produits chimiques. Chaque stérilisateur n’utilise rien de moins que de la vapeur pure pour éliminer jusqu’à 99,9 % des microbes nocifs*.
Stérilisez les accessoires de votre bébé rapidement et en toute sûreté : le stérilisateur s’éteindra automatiquement après un cycle de stérilisation de seulement 10 minutes.
Notre nouveau plateau égouttoir protège la plaque chauffante des gouttelettes de lait, ce qui réduit le risque d’odeurs désagréables.
Récompenses
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023.
Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureas, streptococcus agalactiae, cronobacter sakazakii, salmonella enterica, listeria monocytogenes. Résultats de tests fournis par un laboratoire indépendant.