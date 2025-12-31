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  • Stérilisez et rangez
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Philips AventStérilisateur

SCF291/00

1 récompense

Stérilisez et rangez
Stérilisez jusqu’à six biberons et leurs accessoires en 10 minutes seulement. Le stérilisateur avancé de biberons, mince mais spacieux, élimine 99,9 % des microbes* rapidement et efficacement pour que vous ayez l’esprit tranquille à chaque tétée.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Stérilisation en seulement 10 minutes

Stérilisez et rangez

  • Stérilisateur de biberons

  • Avancé

Dites adieu aux bactéries nocives

Dites adieu aux bactéries nocives

La méthode de stérilisation de Philips Avent est douce, efficace et sans produits chimiques. Chaque stérilisateur n’utilise rien de moins que de la vapeur pure pour éliminer jusqu’à 99,9 % des microbes nocifs*.

Un cycle de stérilisation dure seulement 10 minutes

Un cycle de stérilisation dure seulement 10 minutes

Stérilisez les accessoires de votre bébé rapidement et en toute sûreté : le stérilisateur s’éteindra automatiquement après un cycle de stérilisation de seulement 10 minutes.

Conçu pour réduire le risque d’odeurs désagréables

Conçu pour réduire le risque d’odeurs désagréables

Notre nouveau plateau égouttoir protège la plaque chauffante des gouttelettes de lait, ce qui réduit le risque d’odeurs désagréables.

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 

  1. Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureas, streptococcus agalactiae, cronobacter sakazakii, salmonella enterica, listeria monocytogenes. Résultats de tests fournis par un laboratoire indépendant.