Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF330/20
Utilisation simple en déplacement
Tire-lait avec coussin masseur souple
Avec biberon et tétine
Couvercle voyage et disque d'étanchéité
Ce tire-lait a une conception unique qui permet à votre lait d’aller directement de votre sein au biberon, même lorsque vous êtes assise bien droite. Vous pouvez donc être plus à l’aise pour tirer votre lait puisque vous n’avez pas besoin de vous pencher vers l’avant pour vous assurer que tout votre lait coule dans le biberon. De plus, le fait d’être assise confortablement, parfaitement détendue, stimule le débit de lait.
Notre coussin masseur doux offre une texture veloutée qui est chaude au toucher sur votre peau pour un confort optimal et une stimulation en douceur du débit de lait. Le coussin masseur et son design de pétales caractéristique ont été conçus pour imiter l’effet de succion du bébé pour aider à stimuler le débit en douceur.
Le tire-lait est compact et léger, ce qui le rend facile à ranger et à transporter, pour une opération plus discrète lors de vos déplacements.
Récompenses
2.0
sur 5
3
Critiques
MissSushiMushi
19/01/2015
Canada
Facile à utiliser -- problème d'étanchéité
J'aime bien ce tire-lait de par sa facilité d'assemblage, d'utilisation et de nettoyage. Le coussinet de silicone le rend confortable et la succion est satisfaisante si les morceaux sont bien assemblés. Le fait que le tire-lait puisse être installé sur les biberons de verre, de plastique et à même les pots de congélation est très intéressant. Il y a toutefois un problème d'étanchéité. Le tire-lait se fixe facilement aux contenants (biberons ou plats de congélation), mais ne reste pas fixé efficacement. Résultat : le biberon se défait du tire-lait pendant l'utilisation si on ne le tient pas et/ou le lait coule par la goulot quand le biberon à moitié plein est un peu incliné. Il faudrait nettement revoir la conception de l'attache du tire-lait au biberon.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF330/20 Manual breast pump with bottle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF330/20 Manual breast pump with bottle
Lyne
21/09/2018
Canada
Accessoire non disponible
Bon tire lait. Cependant il est indiqué sur le produit que différents accessoires sont disponibles pour la dimension des coussins masseurs, de sorte a s'adapter à toutes les femmes. Or, celui vendu avec le tire lait est le plus grand. De plus, le coussin de plus petite taille n'est pas disponible en magasins, ni sur le site de Avent. Au service a la clientèle de Philips, on me réfère à Amazone pour trouver le produit, qui est finalement seulement en vente au USA et que l'on doit débourser plus de 50$ pour la livraison. Très déçu de ce produit, cela a été une dépense inutile et j'ai dû me procurer un tire lait auprès d'une autre compagnie.
Cet avis a été rédigé pour SCF330/30 Tire-lait manuel avec biberon
Cet avis a été rédigé pour SCF330/30 Tire-lait manuel avec biberon
Mariep
20/07/2019
Canada
Mauvais ajustement
Il va bien et l'utilisation est facile. Par contre, Il est impossible de trouver les coussinets plus petit. Je ne peux pas l'utiliser.
Cet avis a été rédigé pour SCF330/30 Tire-lait manuel avec biberon
Cet avis a été rédigé pour SCF330/30 Tire-lait manuel avec biberon
Confort cliniquement prouvé : les tests réalisés auprès de 110 mamans montrent une nette préférence pour la marque Philips Avent par rapport à une marque concurrente.
Plus de confort : sur 73 mamans basées au Royaume-Uni allaitant au sein, 73 % affirment que ce tire-lait est plus confortable que leur tire-lait actuel (marques courantes sur le marché).
Des études indépendantes ont mis en évidence un lien potentiel entre le niveau de stress et la production de lait. Voir www.philips.com/avent
Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.