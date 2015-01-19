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Plus offert 

Philips AventTire-lait manuel avec biberon

SCF330/20

2
| (3) Critiques

3 Récompenses

Plus de confort, plus de lait, pratique pour les déplacements*
Installez-vous confortablement, sans vous pencher en avant, et laissez le coussin masseur souple stimuler doucement votre montée de lait. Le tire-lait manuel Avent comprend un nombre réduit de pièces. Il est facile à assembler, utiliser et nettoyer. Léger et compact, il vous permet d'exprimer facilement votre lait lorsque vous êtes en déplacement.
Voir tous les avantages

Tire-lait manuel avec coussin masseur

Plus de confort, plus de lait, pratique pour les déplacements*

  • Utilisation simple en déplacement

  • Tire-lait avec coussin masseur souple

  • Avec biberon et tétine

  • Couvercle voyage et disque d'étanchéité

Position favorisant la détente, grâce à sa conception spéciale

Position favorisant la détente, grâce à sa conception spéciale

Ce tire-lait a une conception unique qui permet à votre lait d’aller directement de votre sein au biberon, même lorsque vous êtes assise bien droite. Vous pouvez donc être plus à l’aise pour tirer votre lait puisque vous n’avez pas besoin de vous pencher vers l’avant pour vous assurer que tout votre lait coule dans le biberon. De plus, le fait d’être assise confortablement, parfaitement détendue, stimule le débit de lait.

Le coussin masseur souple stimule doucement la montée de lait

Le coussin masseur souple stimule doucement la montée de lait

Notre coussin masseur doux offre une texture veloutée qui est chaude au toucher sur votre peau pour un confort optimal et une stimulation en douceur du débit de lait. Le coussin masseur et son design de pétales caractéristique ont été conçus pour imiter l’effet de succion du bébé pour aider à stimuler le débit en douceur.

Conception légère et compacte

Conception légère et compacte

Le tire-lait est compact et léger, ce qui le rend facile à ranger et à transporter, pour une opération plus discrète lors de vos déplacements.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

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Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.0

sur 5

3

Critiques

5
4

19/01/2015

Canada

Canada

Facile à utiliser -- problème d'étanchéité

J'aime bien ce tire-lait de par sa facilité d'assemblage, d'utilisation et de nettoyage. Le coussinet de silicone le rend confortable et la succion est satisfaisante si les morceaux sont bien assemblés. Le fait que le tire-lait puisse être installé sur les biberons de verre, de plastique et à même les pots de congélation est très intéressant. Il y a toutefois un problème d'étanchéité. Le tire-lait se fixe facilement aux contenants (biberons ou plats de congélation), mais ne reste pas fixé efficacement. Résultat : le biberon se défait du tire-lait pendant l'utilisation si on ne le tient pas et/ou le lait coule par la goulot quand le biberon à moitié plein est un peu incliné. Il faudrait nettement revoir la conception de l'attache du tire-lait au biberon.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF330/20 Manual breast pump with bottle

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF330/20 Manual breast pump with bottle

21/09/2018

Canada

Canada

Accessoire non disponible

Bon tire lait. Cependant il est indiqué sur le produit que différents accessoires sont disponibles pour la dimension des coussins masseurs, de sorte a s'adapter à toutes les femmes. Or, celui vendu avec le tire lait est le plus grand. De plus, le coussin de plus petite taille n'est pas disponible en magasins, ni sur le site de Avent. Au service a la clientèle de Philips, on me réfère à Amazone pour trouver le produit, qui est finalement seulement en vente au USA et que l'on doit débourser plus de 50$ pour la livraison. Très déçu de ce produit, cela a été une dépense inutile et j'ai dû me procurer un tire lait auprès d'une autre compagnie.

Cet avis a été rédigé pour SCF330/30 Tire-lait manuel avec biberon

Cet avis a été rédigé pour SCF330/30 Tire-lait manuel avec biberon

20/07/2019

Canada

Canada

Mauvais ajustement

Il va bien et l'utilisation est facile. Par contre, Il est impossible de trouver les coussinets plus petit. Je ne peux pas l'utiliser.

Cet avis a été rédigé pour SCF330/30 Tire-lait manuel avec biberon

Cet avis a été rédigé pour SCF330/30 Tire-lait manuel avec biberon

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Avis de non-responsabilité

  1. Confort cliniquement prouvé : les tests réalisés auprès de 110 mamans montrent une nette préférence pour la marque Philips Avent par rapport à une marque concurrente.

  2. Plus de confort : sur 73 mamans basées au Royaume-Uni allaitant au sein, 73 % affirment que ce tire-lait est plus confortable que leur tire-lait actuel (marques courantes sur le marché).

  3. Des études indépendantes ont mis en évidence un lien potentiel entre le niveau de stress et la production de lait. Voir www.philips.com/avent

  4. Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.