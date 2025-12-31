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  • Plus de confort, plus de lait
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Philips AventTire-lait électrique double

SCF334/02

Plus de confort, plus de lait
Lorsque vous êtes à l'aise et détendue, votre lait vient plus facilement. C'est pour cette raison que nous avons créé notre tire-lait le plus confortable à ce jour. Installez-vous confortablement, sans vous pencher en avant, et laissez notre coussin masseur souple stimuler doucement votre débit de lait.
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Tire-lait avec coussin masseur

Plus de confort, plus de lait

  • Natural

  • 2 biberons 125 ml inclus

Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive

Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive

Avec ce tire-lait à la conception exclusive, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.

Avec un mode de stimulation douce et 3 réglages d'expression du lait

Avec un mode de stimulation douce et 3 réglages d'expression du lait

Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage de tirage de lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.

Coussin masseur souple et chaud

Coussin masseur souple et chaud

Notre coussin masseur à la nouvelle texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin a été conçu afin de reproduire la tétée de votre bébé tout en douceur pour stimuler la montée de lait.

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Avis de non-responsabilité

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011

  2. Une étude clinique aléatoire comparant les méthodes d'expression du lait suite à un accouchement avant terme (Jones et al ADC 2001;85:F91).