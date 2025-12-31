Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF334/02
Natural
2 biberons 125 ml inclus
Avec ce tire-lait à la conception exclusive, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.
Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage de tirage de lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.
Notre coussin masseur à la nouvelle texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin a été conçu afin de reproduire la tétée de votre bébé tout en douceur pour stimuler la montée de lait.
Notation globale
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
Une étude clinique aléatoire comparant les méthodes d'expression du lait suite à un accouchement avant terme (Jones et al ADC 2001;85:F91).