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  • Idéal pour l'allaitement mixte
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  • Idéal pour l'allaitement mixte
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Notre nouveau biberon rend l'allaitement plus naturel, pour bébé et pour vous. Les alvéoles de confort uniques de la tétine permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.
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Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

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La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

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Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

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Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

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13/08/2018

Canada

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Bébé adore

De loin la meilleure de toutes celles que j'ai utilisé! Bébé l'adore

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF693/17 Natural baby bottle

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF693/17 Natural baby bottle

07/01/2018

Canada

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certaine pièce on fondu

certaine pièce on fondu lors de la première stérilisation

Cet avis a été rédigé pour SCF644/47 Natural baby bottle

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