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Feuillets commerciaux locaux
Tout (10)
Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Quelle est la précision de la graduation sur mon biberon Philips Avent ?
Les biberons Philips Avent sont-ils adaptés au congélateur ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
Puis-je alterner biberons et tétines Avent Natural et Classic+ ?
Tétine Naturelle
Plateau égouttoir
Le débit de ma tétine Philips Avent est plus faible
Les biberons Avent Natural ne tiennent pas dans mon stérilisateur Philips.