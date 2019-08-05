Garantie de 2 ans
Plus offert
SHB2515WT/10
Chanson après chanson après chanson
Soyez libre. Ces écouteurs-boutons véritablement sans fil vous offrent une énorme autonomie de lecture de 100 heures grâce à leur boîtier chargeur portatif. Profitez d’une superbe qualité sonore, chanson après chanson, et d’un accès direct à l’assistant virtuel de votre téléphone. Envie d’un voyage en automobile?
Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière
Bluetooth®
Noir
Fini, l’écho perturbateur lorsque vous parlez au téléphone. Grâce à notre élimination d’écho acoustique, vous obtenez toujours une connexion claire et intacte.
Notation globale