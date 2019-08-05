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2000 seriesÉcouteurs-boutons véritablement sans fil

SHB2515WT/10

Disponibles en

Blanche
Blanche
Noire
Noire

Chanson après chanson après chanson

Soyez libre. Ces écouteurs-boutons véritablement sans fil vous offrent une énorme autonomie de lecture de 100 heures grâce à leur boîtier chargeur portatif. Profitez d’une superbe qualité sonore, chanson après chanson, et d’un accès direct à l’assistant virtuel de votre téléphone. Envie d’un voyage en automobile?

Voir tous les avantages

Chanson après chanson après chanson

  • Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière

  • Bluetooth®

  • Noir

Mode mono pour garder une oreille libre

Caches d'oreillette en petite, moyenne ou grande taille pour un confort optimal

Micro intégré avec élimination de l’écho pour un son cristallin

Fini, l’écho perturbateur lorsque vous parlez au téléphone. Grâce à notre élimination d’écho acoustique, vous obtenez toujours une connexion claire et intacte.

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