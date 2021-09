Profitez de jusqu’à 110 heures d’écoute ou de conversation avec le boîtier

Partez avec plusieurs charges en poche. Emportez le boîtier chargeur pleinement chargé et obtenez jusqu’à 110 heures d’écoute. Une recharge à partir du boîtier prend environ 1 heure et demie, et vous procure environ 5 heures d’écoute ou de conversation.