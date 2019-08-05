Haut-parleurs de 6 mm en néodyme. Excellent son, basses percutantes

Les haut-parleurs de 6 mm en néodyme vous offrent une excellente qualité sonore et des basses percutantes. La forme ovale du tube acoustique optimise l'isolation passive du bruit. Le mode mono vous offre la possibilité de garder une oreille libre lorsque vous souhaitez rester connecté avec votre environnement.