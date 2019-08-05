Garantie de 2 ans
Plus offert
SHB2515BK/10
Chanson après chanson après chanson
Soyez libre. Ces écouteurs-boutons véritablement sans fil vous offrent une énorme autonomie de lecture de 110 heures grâce à leur boîtier chargeur portatif. Profitez d’une superbe qualité sonore, chanson après chanson, et d’un accès direct à l’assistant virtuel de votre téléphone. Envie d’un voyage en automobile?
Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière
Bluetooth®
Noir
Les haut-parleurs de 6 mm en néodyme vous offrent une excellente qualité sonore et des basses percutantes. La forme ovale du tube acoustique optimise l'isolation passive du bruit. Le mode mono vous offre la possibilité de garder une oreille libre lorsque vous souhaitez rester connecté avec votre environnement.
Votre casque d'écoute est prêt à être couplé dès que vous le sortez de son boîtier. Le casque mémorise le dernier appareil auquel il a été couplé.
Notation globale