Garantie de 2 ans
Plus offert
SHB3595WT/10
La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.
Les écouteurs-boutons compacts Bluetooth SHB3595 offrent un son puissant et jusqu’à 6 heures de musique sans fil. Ils constituent une solution portative pratique.
Casque 8,6 mm, fermé arrière
Intra-auriculaires
6 heures d'écoute
Les tubes acoustiques ovales isolent des bruits extérieurs, tandis que la structure semi-fermée améliore la qualité des basses.
Appairez votre casque à n'importe quel appareil Bluetooth® pour écouter de la musique sans fil et profiter d'un son limpide.
La forme ovale du tube acoustique repose sur de longues recherches relatives à la forme de l'oreille humaine. Conçu pour convenir à toutes les formes d'oreille, le tube de forme ergonomique assure un maintien optimal, pour un plaisir d'écoute total.
Notation globale