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UpBeatCasque d'écoute Bluetooth

SHB3595WT/10

Disponibles en

Blanche
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Noire
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La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.

Les écouteurs-boutons compacts Bluetooth SHB3595 offrent un son puissant et jusqu’à 6 heures de musique sans fil. Ils constituent une solution portative pratique.

Voir tous les avantages

La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.

  • Casque 8,6 mm, fermé arrière

  • Intra-auriculaires

  • 6 heures d'écoute

Les tubes acoustiques ovales isolent des bruits extérieurs

Les tubes acoustiques ovales isolent des bruits extérieurs

Les tubes acoustiques ovales isolent des bruits extérieurs, tandis que la structure semi-fermée améliore la qualité des basses.

Compatible Bluetooth® 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Compatible Bluetooth® 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Appairez votre casque à n'importe quel appareil Bluetooth® pour écouter de la musique sans fil et profiter d'un son limpide.

Tube acoustique ovale ergonomique pour un maintien confortable

Tube acoustique ovale ergonomique pour un maintien confortable

La forme ovale du tube acoustique repose sur de longues recherches relatives à la forme de l'oreille humaine. Conçu pour convenir à toutes les formes d'oreille, le tube de forme ergonomique assure un maintien optimal, pour un plaisir d'écoute total.

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