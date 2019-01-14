Garantie de 2 ans
Plus offert
SHE2405BK/00
Affirmez votre style
Rythmez votre journée avec audace. Ces écouteurs aux corps translucides et aux fils avec dégradé de couleurs sont disponibles en quatre coloris vifs. Pourquoi se fondre dans la masse quand on peut se démarquer ?
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Microphone intégré
Noire
Intra-auriculaire
Exprimez-vous haut et fort avec des fils aux dégradés de couleurs vives et des corps translucides.
Les haut-parleurs acoustiques de 8,6 mm en néodyme produisent un son limpide.
Parlez au téléphone sans entendre d'écho. Grâce à la fonction de réduction de l'écho, la ligne est toujours claire.
Notation globale