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1000 seriesÉcouteurs intra-auriculaires avec Micro

SHE2405BK/00

Disponibles en

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire

Affirmez votre style

Rythmez votre journée avec audace. Ces écouteurs aux corps translucides et aux fils avec dégradé de couleurs sont disponibles en quatre coloris vifs. Pourquoi se fondre dans la masse quand on peut se démarquer ?

Voir tous les avantages

Affirmez votre style

  • HP 8,6 mm/conception arrière fermée

  • Microphone intégré

  • Noire

  • Intra-auriculaire

Des fils aux dégradés de couleurs vives et une partie translucide

Exprimez-vous haut et fort avec des fils aux dégradés de couleurs vives et des corps translucides.

Haut-parleurs acoustiques de 8,6 mm en néodyme : un son limpide

Les haut-parleurs acoustiques de 8,6 mm en néodyme produisent un son limpide.

Micro intégré avec réduction de l'écho pour un son limpide

Parlez au téléphone sans entendre d'écho. Grâce à la fonction de réduction de l'écho, la ligne est toujours claire.

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