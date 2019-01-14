Garantie de 2 ans
Plus offert
SHE2405BL/00
Affirmez votre style
Rythmez votre journée avec audace. Ces écouteurs aux corps translucides et aux fils avec dégradé de couleurs sont disponibles en quatre coloris vifs. Pourquoi se fondre dans la masse quand on peut se démarquer ?
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Microphone intégré
Bleu
Intra-auriculaire
Grâce au tube acoustique ovale de ces écouteurs intra-auriculaires, vous pouvez vibrer au son de votre musique tout en profitant d'un confort optimal. Bénéficiez d'une isolation phonique passive maximale, et d'un choix de trois tailles d'embouts d'écouteurs interchangeables en caoutchouc, pour un maintien optimal.
Exprimez-vous haut et fort avec des fils aux dégradés de couleurs vives et des corps translucides.
Notation globale