Sentez les basses. BASS+

Faites l’expérience d’un son incroyablement puissant dans un produit compact et robuste. Avec des transducteurs spécialement optimisés pour les basses puissantes, le casque d’écoute Philips BASS+ offre une excellente isolation sonore et un port très stable, pour que vous puissiez profiter de chaque note de votre musique.