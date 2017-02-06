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Faites l’expérience d’un son incroyablement puissant dans un produit compact et robuste. Avec des transducteurs spécialement optimisés pour les basses puissantes, le casque d’écoute Philips BASS+ offre une excellente isolation sonore et un port très stable, pour que vous puissiez profiter de chaque note de votre musique.
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  • Haut-parleurs 12,2mm/fermés à l'arrière

  • Intra-auriculaires

Haut-parleurs puissants de 12,2 mm

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Les profondes basses puissantes vous permettent de vraiment sentir le rythme. Les haut-parleurs de 12,2 mm produisent des basses puissantes dans un élégant format compact.

Conception ergonomique pour un confort optimal

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Conception ergonomique avec tubes ovales et inclinés pour un port confortable et naturel. Pour permettre des heures d'écoute en confort total.

Télécommande pour les appels et la musique en mode mains-libres

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Une télécommande facile à utiliser vous permet de lire ou de mettre en pause la musique et de répondre aux appels par simple pression sur un bouton.

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