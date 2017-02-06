Garantie de 2 ans
Plus offert
SHE4305RD/00
Haut-parleurs 12,2mm/fermés à l'arrière
Intra-auriculaires
Les profondes basses puissantes vous permettent de vraiment sentir le rythme. Les haut-parleurs de 12,2 mm produisent des basses puissantes dans un élégant format compact.
Conception ergonomique avec tubes ovales et inclinés pour un port confortable et naturel. Pour permettre des heures d'écoute en confort total.
Une télécommande facile à utiliser vous permet de lire ou de mettre en pause la musique et de répondre aux appels par simple pression sur un bouton.
Notation globale