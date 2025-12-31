ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • BASS+ Vivez-le à fond
  • BASS+ Vivez-le à fond
  • BASS+ Vivez-le à fond
  • BASS+ Vivez-le à fond
  • BASS+ Vivez-le à fond
  • BASS+ Vivez-le à fond
  • BASS+ Vivez-le à fond
  • BASS+ Vivez-le à fond
  • BASS+ Vivez-le à fond
  • BASS+ Vivez-le à fond
  • BASS+ Vivez-le à fond
  • BASS+ Vivez-le à fond
  • BASS+ Vivez-le à fond
  • BASS+ Vivez-le à fond
  • BASS+ Vivez-le à fond
  • BASS+ Vivez-le à fond

Plus offert 

Casque avec Micro

SHE4305BK/00

Disponibles en

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Rouge
Rouge
BASS+ Vivez-le à fond
Profitez du son étonnamment puissant produit par cet appareil compact et robuste. Avec des haut-parleurs spécialement réglés pour des basses puissantes, les écouteurs Philips BASS+ offrent une excellente isolation phonique et un maintien stable, pour une écoute optimale de la musique.
Voir tous les avantages

BASS+ Vivez-le à fond

  • HP 12,2 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

Puissants haut-parleurs 12,2 mm

Puissants haut-parleurs 12,2 mm

Les basses puissantes rendent votre musique vivante. Les puissants haut-parleurs de 12,2 mm délivrent des basses profondes à partir d'un design élégant et compact.

Design ergonomique pour un confort optimal

Design ergonomique pour un confort optimal

Le design ergonomique aux tubes ovales orientés assure un port naturel et confortable qui vous permettra de longues heures d'écoute avec un confort absolu.

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques, d'une simple pression sur un bouton.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés