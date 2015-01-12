Garantie de 2 ans
Plus offert
SHQ1305OR/27
Dépassez vos limites
Dépassez vos limites avec les écouteurs légers Actionfit SHQ1305. Ces écouteurs robustes résistants à la transpiration et à la pluie offrent des basses puissantes et un maintien optimal, grâce à leurs haut-parleurs ultra-performants et à leurs stabilisateurs.
HP 8,6 mm/concep. arrière ouverte
Écouteur
Pesant à peine 5,7 g, les écouteurs sport ActionFit sont si légers et confortables que vous oublierez même que vous les portez. Idéal pour se motiver sur les derniers kilomètres.
Les écouteurs ActionFit sont livrés avec une pince pour fil qui maintient le fil en place pendant que vous vous concentrez sur votre effort.
Notation globale