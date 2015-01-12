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ActionFitCasque Sport avec Micro

SHQ1305OR/27

Dépassez vos limites

Dépassez vos limites avec les écouteurs légers Actionfit SHQ1305. Ces écouteurs robustes résistants à la transpiration et à la pluie offrent des basses puissantes et un maintien optimal, grâce à leurs haut-parleurs ultra-performants et à leurs stabilisateurs.

Voir tous les avantages

Ultra-léger, maintien parfait

Dépassez vos limites

  • HP 8,6 mm/concep. arrière ouverte

  • Écouteur

Design ultra-léger de 5,7 g, pour un confort inégalé*

Design ultra-léger de 5,7 g, pour un confort inégalé*

Pesant à peine 5,7 g, les écouteurs sport ActionFit sont si légers et confortables que vous oublierez même que vous les portez. Idéal pour se motiver sur les derniers kilomètres.

3 tailles d'embout pour un ajustement optimal

3 tailles d'embout pour un ajustement optimal

Pince pour fil incluse pour un encombrement réduit

Pince pour fil incluse pour un encombrement réduit

Les écouteurs ActionFit sont livrés avec une pince pour fil qui maintient le fil en place pendant que vous vous concentrez sur votre effort.

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