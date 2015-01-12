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ActionFitCasque sport Bluetooth®

SHQ7300LF/27

Conçu pour le sport et la musique

Les haut-parleurs des écouteurs sport Philips SHQ7300 restituent des basses puissantes et un son équilibré, tandis que ses stabilisateurs permettent un maintien intra-auriculaire parfait. Offrant un appairage NFC par simple contact et une résistance à l'humidité de niveau IPX2, ces écouteurs sont inégalés pour les sportifs mélomanes.

Voir tous les avantages

Appairage NFC par simple contact

Conçu pour le sport et la musique

  • HP 6 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

Indice de résistance à l'humidité IPX2 idéal pour le sport

Indice de résistance à l'humidité IPX2 idéal pour le sport

Fabriqué avec des matériaux IPX2 résistant à l'humidité, le SHQ7300 est idéal pour le sport et toutes vos activités en extérieur. L'indice IPX2 est une norme internationale de résistance à l'humidité garantissant que la transpiration ou l'humidité ne pénètreront pas dans les écouteurs.

Housse de transport pour un rangement facile

Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs

Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs

Avec leurs haut-parleurs extrêmement compacts, ces écouteurs tiennent parfaitement dans votre oreille. Grâce à leur conception ergonomique, ils éliminent les bruits extérieurs afin de vous offrir une expérience d'écoute intense.

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