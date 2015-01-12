Conçu pour le sport et la musique

Les haut-parleurs des écouteurs sport Philips SHQ7300 restituent des basses puissantes et un son équilibré, tandis que ses stabilisateurs permettent un maintien intra-auriculaire parfait. Offrant un appairage NFC par simple contact et une résistance à l'humidité de niveau IPX2, ces écouteurs sont inégalés pour les sportifs mélomanes.