Garantie de 2 ans
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SHQ7300LF/27
Conçu pour le sport et la musique
Les haut-parleurs des écouteurs sport Philips SHQ7300 restituent des basses puissantes et un son équilibré, tandis que ses stabilisateurs permettent un maintien intra-auriculaire parfait. Offrant un appairage NFC par simple contact et une résistance à l'humidité de niveau IPX2, ces écouteurs sont inégalés pour les sportifs mélomanes.
HP 6 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Fabriqué avec des matériaux IPX2 résistant à l'humidité, le SHQ7300 est idéal pour le sport et toutes vos activités en extérieur. L'indice IPX2 est une norme internationale de résistance à l'humidité garantissant que la transpiration ou l'humidité ne pénètreront pas dans les écouteurs.
Avec leurs haut-parleurs extrêmement compacts, ces écouteurs tiennent parfaitement dans votre oreille. Grâce à leur conception ergonomique, ils éliminent les bruits extérieurs afin de vous offrir une expérience d'écoute intense.
Notation globale