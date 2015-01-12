Garantie de 2 ans
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SHQ7300OR/27
Conçus pour les sports et la musique
Les microtransducteurs des écouteurs sport Philips SHQ7300 produisent des basses solides et un son équilibré, tandis que leur conception intra-auriculaire offre un confort optimal. Grâce au couplage NFC sans fil en 1 touche et à la résistance à l’humidité IPX2, ces écouteurs sont parfaits pour les grands sportifs amateurs de musique.
Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière
Intra-auriculaires
L'appairage NFC facile vous permet de connecter votre casque Bluetooth® à n'importe quel appareil Bluetooth®, par simple contact.
Fabriqué avec des matériaux IPX2 résistant à l'humidité, le SHQ7300 est idéal pour le sport et toutes vos activités en extérieur. L'indice IPX2 est une norme internationale de résistance à l'humidité garantissant que la transpiration ou l'humidité ne pénètreront pas dans les écouteurs.
Avec leurs haut-parleurs extrêmement compacts, ces écouteurs tiennent parfaitement dans votre oreille. Grâce à leur conception ergonomique, ils éliminent les bruits extérieurs afin de vous offrir une expérience d'écoute intense.
Notation globale