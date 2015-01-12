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ActionFitÉcouteurs intra-auriculaires sport Bluetooth®

SHQ7300OR/27

Conçus pour les sports et la musique

Les microtransducteurs des écouteurs sport Philips SHQ7300 produisent des basses solides et un son équilibré, tandis que leur conception intra-auriculaire offre un confort optimal. Grâce au couplage NFC sans fil en 1 touche et à la résistance à l’humidité IPX2, ces écouteurs sont parfaits pour les grands sportifs amateurs de musique.

Voir tous les avantages

Couplage NFC sans fil en 1 touche

Conçus pour les sports et la musique

  • Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière

  • Intra-auriculaires

Appairage NFC facile par simple contact

Appairage NFC facile par simple contact

L'appairage NFC facile vous permet de connecter votre casque Bluetooth® à n'importe quel appareil Bluetooth®, par simple contact.

Indice de résistance à l'humidité IPX2 idéal pour le sport

Indice de résistance à l'humidité IPX2 idéal pour le sport

Fabriqué avec des matériaux IPX2 résistant à l'humidité, le SHQ7300 est idéal pour le sport et toutes vos activités en extérieur. L'indice IPX2 est une norme internationale de résistance à l'humidité garantissant que la transpiration ou l'humidité ne pénètreront pas dans les écouteurs.

Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs

Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs

Avec leurs haut-parleurs extrêmement compacts, ces écouteurs tiennent parfaitement dans votre oreille. Grâce à leur conception ergonomique, ils éliminent les bruits extérieurs afin de vous offrir une expérience d'écoute intense.

Spécificités Techniques

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