Conçus pour les sports et la musique

Les microtransducteurs des écouteurs sport Philips SHQ7300 produisent des basses solides et un son équilibré, tandis que leur conception intra-auriculaire offre un confort optimal. Grâce au couplage NFC sans fil en 1 touche et à la résistance à l’humidité IPX2, ces écouteurs sont parfaits pour les grands sportifs amateurs de musique.