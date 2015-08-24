ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Plus offert

Casque

SHS3300BK/10

Basses puissantes

Goûtez au son Bass Beat distillé par ces mini-écouteurs spécialement conçus pour le confort, la stabilité et les performances.

Voir tous les avantages

pour un son puissant

Basses puissantes

  • HP 15 mm/conception arrière ouverte

  • Tour d'oreille

Le circuit d'attaque du haut-parleur 27 mm offre un son exceptionnel

D'un format compact, pour un plus grand confort d'utilisation, mais suffisamment volumineux pour offrir un son puissant et clair, le haut-parleur de 27 mm a la taille idéale pour un plaisir d'écoute sans distorsion.

Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses

La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

J’aimerais recevoir des offres promotionnelles, adaptées à mes goûts et à mes habitudes, concernant les produits, les services, les événements et les aubaines Philips. Je peux me désinscrire facilement et à tout moment!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés