Garantie de 2 ans
Plus offert
SHS3300BK/10
Basses puissantes
Goûtez au son Bass Beat distillé par ces mini-écouteurs spécialement conçus pour le confort, la stabilité et les performances.
HP 15 mm/conception arrière ouverte
Tour d'oreille
D'un format compact, pour un plus grand confort d'utilisation, mais suffisamment volumineux pour offrir un son puissant et clair, le haut-parleur de 27 mm a la taille idéale pour un plaisir d'écoute sans distorsion.
La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.
Notation globale