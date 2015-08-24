Garantie de 2 ans
Plus offert
SHS3300WT/10
Basses puissantes
Goûtez au son Bass Beat distillé par ces mini-écouteurs spécialement conçus pour le confort, la stabilité et les performances.
HP 15 mm/conception arrière ouverte
Tour d'oreille
Une solution toute simple, mais efficace ! Le cordon ne passe plus sous votre menton, mais derrière votre cou.
Placé derrière l'oreille, le tour d'oreille permet de stabiliser l'écouteur et d'obtenir ainsi des performances sonores optimales, y compris lors d'un déplacement. Correspond à la partie en contact avec l'arrière de l'oreille et qui permet de garder le casque bien en place sur la tête.
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.
Notation globale