Stabilise l'écouteur et optimise le confort d'utilisation

Placé derrière l'oreille, le tour d'oreille permet de stabiliser l'écouteur et d'obtenir ainsi des performances sonores optimales, y compris lors d'un déplacement. Correspond à la partie en contact avec l'arrière de l'oreille et qui permet de garder le casque bien en place sur la tête.