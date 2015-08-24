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Casque

SHS3300WT/10

Basses puissantes

Goûtez au son Bass Beat distillé par ces mini-écouteurs spécialement conçus pour le confort, la stabilité et les performances.

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pour un son puissant

Basses puissantes

  • HP 15 mm/conception arrière ouverte

  • Tour d'oreille

Confort du cordon asymétrique

Une solution toute simple, mais efficace ! Le cordon ne passe plus sous votre menton, mais derrière votre cou.

Stabilise l'écouteur et optimise le confort d'utilisation

Placé derrière l'oreille, le tour d'oreille permet de stabiliser l'écouteur et d'obtenir ainsi des performances sonores optimales, y compris lors d'un déplacement. Correspond à la partie en contact avec l'arrière de l'oreille et qui permet de garder le casque bien en place sur la tête.

Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

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