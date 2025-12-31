Un son parfaitement clair

Un son impeccable pour votre musique et vos appels téléphoniques. Ce casque True Wireless est équipé de haut-parleurs de 6 mm, pour un son riche et des basses puissantes, et d'un micro avec IA, pour des appels clairs. Avec résistance aux éclaboussures et à la transpiration IPX4 et boîtier de charge compact offrant 15 h d'autonomie.