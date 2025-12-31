Garantie de 2 ans
TAT1108WT/00
Des appels clairs
HP 6 mm pour des basses puissantes
Conception ergonomique confortable
Résistance transpi./éclaboussures IPX4
Quelle que soit la durée de votre journée, ce casque est là pour vous. Vous bénéficiez de 5 heures d'autonomie et de 10 heures supplémentaires grâce au boîtier de charge compact très pratique.
Des sons fidèlement restitués. Ce casque bénéficie d'une conception sur mesure et de haut-parleurs dynamiques de 6 mm, pour une écoute authentique. La grande puissance des haut-parleurs améliore la dynamique et les basses pour que vous ne manquiez jamais la moindre note.
Ne laissez pas les sons environnants gêner votre écoute. Ce casque est doté d'un micro avec IA qui utilise un algorithme avancé d'intelligence artificielle pour filtrer les bruits que vous ne souhaitez pas entendre afin d'assurer des appels limpides. Vos conversations sont parfaitement claires à chaque fois.
Notation globale
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.