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  • Un son parfaitement clair
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Casque True Wireless

TAT1108BL/00

Disponibles en

Blanche
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Bleu
Bleu
Noire
Noire
Un son parfaitement clair
Un son impeccable pour votre musique et vos appels téléphoniques. Ce casque True Wireless est équipé de haut-parleurs de 6 mm, pour un son riche et des basses puissantes, et d'un micro avec IA, pour des appels clairs. Avec résistance aux éclaboussures et à la transpiration IPX4 et boîtier de charge compact offrant 15 h d'autonomie.
Voir tous les avantages

Un son parfaitement clair

  • Des appels clairs

  • HP 6 mm pour des basses puissantes

  • Conception ergonomique confortable

  • Résistance transpi./éclaboussures IPX4

Aucun souci : jusqu'à 15 h d'autonomie avec le boîtier

Quelle que soit la durée de votre journée, ce casque est là pour vous. Vous bénéficiez de 5 heures d'autonomie et de 10 heures supplémentaires grâce au boîtier de charge compact très pratique.

Haut-parleurs 6 mm sur mesure pour un son exceptionnel et des basses puissantes

Des sons fidèlement restitués. Ce casque bénéficie d'une conception sur mesure et de haut-parleurs dynamiques de 6 mm, pour une écoute authentique. La grande puissance des haut-parleurs améliore la dynamique et les basses pour que vous ne manquiez jamais la moindre note.

Micro avec IA pour des appels limpides

Ne laissez pas les sons environnants gêner votre écoute. Ce casque est doté d'un micro avec IA qui utilise un algorithme avancé d'intelligence artificielle pour filtrer les bruits que vous ne souhaitez pas entendre afin d'assurer des appels limpides. Vos conversations sont parfaitement claires à chaque fois.

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Avis de non-responsabilité

  1. L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.