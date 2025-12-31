Garantie de 2 ans
Plus offert
TAT1207BL/00
Écouteurs confortables
Boîtier de charge ultra-compact
Résistance transpi./éclaboussures IPX4
Jusqu'à 18 h d'autonomie
Ces écouteurs confortables tiennent parfaitement dans vos conduits auditifs, pour une étanchéité parfaite qui réduit le bruit extérieur. Ne manquez aucune note ni aucun mot ! Profitez d'un confort absolu grâce aux trois tailles d'embouts en silicone doux et interchangeables.
Ce boîtier ultra-compact est un concentré de puissance. Entièrement chargé, le casque permet 6 heures d'autonomie, tandis que le boîtier entièrement chargé vous procure 12 heures supplémentaires. Chargez votre casque pendant 15 minutes pour une charge rapide permettant d'obtenir une heure d'autonomie supplémentaire !
Grâce à son indice de protection IPX4 et à ses puissants haut-parleurs de 6 mm, vous bénéficiez d'un son exceptionnel par tous les temps ! Le casque résiste aux éclaboussures, et ne craint ni la transpiration ni un peu de pluie. Vous n'aurez pas à vous inquiéter en cas d'averse imprévue.
Notation globale