Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4

Grâce à son indice de protection IPX4 et à ses puissants haut-parleurs de 6 mm, vous bénéficiez d'un son exceptionnel par tous les temps ! Le casque résiste aux éclaboussures, et ne craint ni la transpiration ni un peu de pluie. Vous n'aurez pas à vous inquiéter en cas d'averse imprévue.