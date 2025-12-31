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Casque True Wireless

TAT1207YL/00

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Une simplicité totale ! Ce fantastique casque True Wireless est fourni avec un boîtier de charge ultra-compact que vous pouvez glisser dans votre poche, pour une solution son fiable et pratique partout où vous allez. Résistance à la transpiration et aux éclaboussures IPX4, et jusqu'à 18 heures d'autonomie !
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  • Écouteurs confortables

  • Boîtier de charge ultra-compact

  • Résistance transpi./éclaboussures IPX4

  • Jusqu'à 18 h d'autonomie

Port intra-auriculaire sûr, confortable

Ces écouteurs confortables tiennent parfaitement dans vos conduits auditifs, pour une étanchéité parfaite qui réduit le bruit extérieur. Ne manquez aucune note ni aucun mot ! Profitez d'un confort absolu grâce aux trois tailles d'embouts en silicone doux et interchangeables.

Boîtier de charge ultra-compact USB-C

Ce boîtier ultra-compact est un concentré de puissance. Entièrement chargé, le casque permet 6 heures d'autonomie, tandis que le boîtier entièrement chargé vous procure 12 heures supplémentaires. Chargez votre casque pendant 15 minutes pour une charge rapide permettant d'obtenir une heure d'autonomie supplémentaire !

Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4

Grâce à son indice de protection IPX4 et à ses puissants haut-parleurs de 6 mm, vous bénéficiez d'un son exceptionnel par tous les temps ! Le casque résiste aux éclaboussures, et ne craint ni la transpiration ni un peu de pluie. Vous n'aurez pas à vous inquiéter en cas d'averse imprévue.

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