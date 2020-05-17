ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo d’un produit unique
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation

Plus offert

2000 seriesÉcouteurs intra-auriculaires True Wireless

TAT2235RD/00

Disponibles en

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Rouge
Rouge

Toujours prêt à l'emploi

Quoi de plus pratique que des écouteurs True Wireless avec un boîtier de charge qui tient dans la poche de votre slim ? Ces écouteurs intra-auriculaires résistent à la transpiration et aux éclaboussures, tout en vous offrant un son d'excellente qualité et jusqu'à 12 heures d'autonomie.

Voir tous les avantages

Toujours prêt à l'emploi

  • HP 6 mm/conception arrière fermée

  • Bluetooth®

IPX4 : résiste à la transpiration et aux éclaboussures

Le petit boîtier de charge est très pratique. Ce casque True Wireless résiste en outre aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.

Boîtier de charge ultra-compact pour 12 heures d'autonomie

Prenez la route avec de quoi réaliser plusieurs charges dans votre poche. Une charge offre jusqu'à 4 heures d'autonomie, plus 8 heures supplémentaires avec un boîtier entièrement chargé. Une charge rapide de 15 minutes dans le boîtier apporte une heure d'autonomie. Ce dernier se recharge entièrement en 2 heures sur un port USB-C.

Maintien sûr et confortable

Profitez d'un son exceptionnel grâce aux haut-parleurs en néodyme de 6 mm et écoutez votre musique avec un confort total, grâce à une conception légère et compacte. Les embouts souples interchangeables tiennent confortablement dans les oreilles.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

J’aimerais recevoir des offres promotionnelles, adaptées à mes goûts et à mes habitudes, concernant les produits, les services, les événements et les aubaines Philips. Je peux me désinscrire facilement et à tout moment!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés