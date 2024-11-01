La série d’outils d’informations de dose Philips DoseAware pour les environnements de radiologie affiche la nature invisible des rayons en temps réel et permet au personnel médical de surveiller et de suivre facilement son exposition aux radiations pendant son service. Par conséquent, elle permet à l’équipe soignante de prendre le contrôle et d’agir immédiatement pour protéger sa santé et son bien-être.
Appelez 1-800-567-1080
Information pour achat:
1-800-567-1080
Demande de communication
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
Appelez 1-800-567-1080
Support technique, Service sur site, Contrats et pièces détachées:
1-800-567-1080
Informations de dose en temps réel
Informations de dose en temps réel
Informations de dose en temps réel
Informations de dose en temps réel
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend
Dosimètre individuel (PDM)
Dosimètre individuel (PDM)
Dosimètre individuel (PDM)
Dosimètre individuel (PDM)
Solution de dosimétrie
Solution de dosimétrie
Solution de dosimétrie
Solution de dosimétrie
Station d’accueil
Station d’accueil
Station d’accueil
Station d’accueil
Informations pendant les procédures
Informations pendant les procédures
Informations pendant les procédures
Informations pendant les procédures
Logiciel d’affichage des doses
Logiciel d’affichage des doses
Logiciel d’affichage des doses
Logiciel d’affichage des doses
Examen de la dose procédurale
Examen de la dose procédurale
Examen de la dose procédurale
Examen de la dose procédurale
Logiciel de gestion des doses
Logiciel de gestion des doses
Logiciel de gestion des doses
Logiciel de gestion des doses
Génération du rapport de dose
Génération du rapport de dose
Génération du rapport de dose
Génération du rapport de dose
Informations de dose en temps réel
Informations de dose en temps réel
Informations de dose en temps réel
Informations de dose en temps réel
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend
Dosimètre individuel (PDM)
Dosimètre individuel (PDM)
Dosimètre individuel (PDM)
Dosimètre individuel (PDM)
Solution de dosimétrie
Solution de dosimétrie
Solution de dosimétrie
Solution de dosimétrie
Station d’accueil
Station d’accueil
Station d’accueil
Station d’accueil
Informations pendant les procédures
Informations pendant les procédures
Informations pendant les procédures
Informations pendant les procédures
Logiciel d’affichage des doses
Logiciel d’affichage des doses
Logiciel d’affichage des doses
Logiciel d’affichage des doses
Examen de la dose procédurale
Examen de la dose procédurale
Examen de la dose procédurale
Examen de la dose procédurale
Logiciel de gestion des doses
Logiciel de gestion des doses
Logiciel de gestion des doses
Logiciel de gestion des doses
Génération du rapport de dose
Génération du rapport de dose
Génération du rapport de dose
Génération du rapport de dose
Voir le produit
Voir le produit
Voir le produit
Voir le produit
Voir le produit
Bénéficiez d’une flexibilité et d’une netteté d’imagerie optimales pour réaliser de nombreux examens avec nos systèmes à capteur plan de quatrième génération. Issus de la gamme d’arceaux mobiles Zenition – une gamme d’arceaux mobiles harmonisés offrant une facilité d’utilisation éprouvée et une plateforme évolutive adaptée au futur de l’imagerie.
Voir le produit
Découvrez les performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées de la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution d’imagerie interventionnelle de pointe permet à vos équipes de bénéficier d’un niveau élevé de cohérence et d’efficacité lorsqu’elles réalisent diverses interventions vasculaires et cardiaques. Vous pouvez facilement contrôler toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table d’examen, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
Voir le produit
Le système Philips Azurion avec FlexArm vous offre une plus grande liberté dans votre environnement interventionnel et chirurgical. Fixé au plafond, son design flexible s’adapte à votre processus de travail et convient à une grande variété de configurations d’espace et d’interventions dans une même salle d’examen. En s’adaptant à votre environnement de travail, le Philips Azurion avec FlexArm vous aide à améliorer les performances de votre salle d’examen et à offrir une meilleure prise en charge.
Voir le produit
La technologie ClarityIQ, disponible sur les systèmes Azurion, utilise des algorithmes de traitement d’image en temps réel et des technologies informatiques pour optimiser la qualité d’image.
Voir le produit
Le module à écran tactile Pro permet d’intégrer et de connecter le fonctionnement par écran tactile des applications compatibles, ce qui réduit l’encombrement sur la table. Accédez à la physiologie, à l’échographie intravasculaire, aux mesures hémodynamiques, aux outils interventionnels et à tous les paramètres d’imagerie pour travailler rapidement et efficacement.
Voir le produit
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
1875 Buckhorn Gate,
5th Floor, Mississauga,
Ontario L4W 5P1
Choisir le paysCanada (Français)
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.