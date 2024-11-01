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Outils de surveillance des doses du personnel en temps réel

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La série d’outils d’informations de dose Philips DoseAware pour les environnements de radiologie affiche la nature invisible des rayons en temps réel et permet au personnel médical de surveiller et de suivre facilement son exposition aux radiations pendant son service. Par conséquent, elle permet à l’équipe soignante de prendre le contrôle et d’agir immédiatement pour protéger sa santé et son bien-être.

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Caractéristiques
Informations de dose en temps réel
Informations de dose en temps réel

Informations de dose en temps réel

La gamme DoseAware fournit des informations en temps réel sur le niveau de dose en salle d’intervention, ce qui permet au personnel de surveiller et de suivre facilement leur exposition aux radiations pendant leur service. Les informations fournies par DoseAware pendant et après les procédures ont pour but de sensibiliser le personnel travaillant dans des environnements de radiologie à l’exposition aux radiations et de promouvoir des pratiques de travail saines.

Informations de dose en temps réel

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La gamme DoseAware fournit des informations en temps réel sur le niveau de dose en salle d’intervention, ce qui permet au personnel de surveiller et de suivre facilement leur exposition aux radiations pendant leur service. Les informations fournies par DoseAware pendant et après les procédures ont pour but de sensibiliser le personnel travaillant dans des environnements de radiologie à l’exposition aux radiations et de promouvoir des pratiques de travail saines.

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La gamme DoseAware fournit des informations en temps réel sur le niveau de dose en salle d’intervention, ce qui permet au personnel de surveiller et de suivre facilement leur exposition aux radiations pendant leur service. Les informations fournies par DoseAware pendant et après les procédures ont pour but de sensibiliser le personnel travaillant dans des environnements de radiologie à l’exposition aux radiations et de promouvoir des pratiques de travail saines.
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La gamme DoseAware fournit des informations en temps réel sur le niveau de dose en salle d’intervention, ce qui permet au personnel de surveiller et de suivre facilement leur exposition aux radiations pendant leur service. Les informations fournies par DoseAware pendant et après les procédures ont pour but de sensibiliser le personnel travaillant dans des environnements de radiologie à l’exposition aux radiations et de promouvoir des pratiques de travail saines.
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend

DoseAware Xtend

DoseAware Xtend permet une mesure en temps réel de la dose encore plus précise et utile sur un seul écran. La solution fournit des informations immédiates sur la dose de rayonnement diffusé par procédure pour aider le personnel à apprendre et à améliorer continuellement son comportement. Elle rappelle également au personnel de mieux se protéger à certains moments pendant les procédures et l’aide à identifier facilement les tendances en matière de niveaux d’exposition.

DoseAware Xtend

DoseAware Xtend
DoseAware Xtend permet une mesure en temps réel de la dose encore plus précise et utile sur un seul écran. La solution fournit des informations immédiates sur la dose de rayonnement diffusé par procédure pour aider le personnel à apprendre et à améliorer continuellement son comportement. Elle rappelle également au personnel de mieux se protéger à certains moments pendant les procédures et l’aide à identifier facilement les tendances en matière de niveaux d’exposition.

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DoseAware Xtend permet une mesure en temps réel de la dose encore plus précise et utile sur un seul écran. La solution fournit des informations immédiates sur la dose de rayonnement diffusé par procédure pour aider le personnel à apprendre et à améliorer continuellement son comportement. Elle rappelle également au personnel de mieux se protéger à certains moments pendant les procédures et l’aide à identifier facilement les tendances en matière de niveaux d’exposition.
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DoseAware Xtend
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DoseAware Xtend

DoseAware Xtend permet une mesure en temps réel de la dose encore plus précise et utile sur un seul écran. La solution fournit des informations immédiates sur la dose de rayonnement diffusé par procédure pour aider le personnel à apprendre et à améliorer continuellement son comportement. Elle rappelle également au personnel de mieux se protéger à certains moments pendant les procédures et l’aide à identifier facilement les tendances en matière de niveaux d’exposition.
Dosimètre individuel (PDM)
Dosimètre individuel (PDM)

Dosimètre individuel (PDM)

Ce badge intelligent mesure le rayonnement diffusé et transmet ces données à la station d’accueil (DoseAware) ou à la solution de dosimétrie (DoseAware Xtend) pour les visualiser. Outre des spécifications optimales en matière d’immunité et de mesure CEM (compatibilité électromagnétique), la dernière version du PDM dispose d’une pile remplaçable, d’un mode veille automatique et d’une connexion USB directe à l’ordinateur.

Dosimètre individuel (PDM)

Dosimètre individuel (PDM)
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Ce badge intelligent mesure le rayonnement diffusé et transmet ces données à la station d’accueil (DoseAware) ou à la solution de dosimétrie (DoseAware Xtend) pour les visualiser. Outre des spécifications optimales en matière d’immunité et de mesure CEM (compatibilité électromagnétique), la dernière version du PDM dispose d’une pile remplaçable, d’un mode veille automatique et d’une connexion USB directe à l’ordinateur.
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Dosimètre individuel (PDM)
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Ce badge intelligent mesure le rayonnement diffusé et transmet ces données à la station d’accueil (DoseAware) ou à la solution de dosimétrie (DoseAware Xtend) pour les visualiser. Outre des spécifications optimales en matière d’immunité et de mesure CEM (compatibilité électromagnétique), la dernière version du PDM dispose d’une pile remplaçable, d’un mode veille automatique et d’une connexion USB directe à l’ordinateur.
Solution de dosimétrie
Solution de dosimétrie

Solution de dosimétrie

Le Dosimetry hub est monté au plafond de la salle. Il reçoit les informations de dosimétrie de tous les PDM à portée. Il permet un affichage en temps réel via des écrans tels que FlexVision ou votre navigateur web. De plus, il est protégé par des fonctions de sécurité avancées pour plus de tranquillité d’esprit et des flux de données fiables et traçables.

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Station d’accueil
Station d’accueil

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DoseAware utilise un écran tactile à cristaux liquides pour afficher les données de dose en temps réel de tous les PDM à portée, notamment des écrans de recherche pour plus d’informations sur un PDM particulier. L’historique des doses de rayonnement peut être automatiquement récupéré à partir de n’importe quelle station d’accueil ou de n’importe quel PDM via un câble de connexion, en association avec le logiciel d’affichage ou de gestion des doses.

Station d’accueil

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Informations pendant les procédures
Informations pendant les procédures

Informations pendant les procédures

Pendant les procédures, l’écran en direct de DoseAware Xtend fournit des informations supplémentaires pour guider le comportement du personnel. Il affiche en temps réel la dose de rayonnement diffusé par heure sous forme de barre de couleur, ainsi que la dose cumulée reçue par le personnel lors de la procédure en microsieverts (µSv). Si le blindage en plomb n’est pas en place, une icône apparaît à l’écran pour rappeler au personnel de prendre des mesures pour gérer l’exposition aux rayons X.

Informations pendant les procédures

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Pendant les procédures, l’écran en direct de DoseAware Xtend fournit des informations supplémentaires pour guider le comportement du personnel. Il affiche en temps réel la dose de rayonnement diffusé par heure sous forme de barre de couleur, ainsi que la dose cumulée reçue par le personnel lors de la procédure en microsieverts (µSv). Si le blindage en plomb n’est pas en place, une icône apparaît à l’écran pour rappeler au personnel de prendre des mesures pour gérer l’exposition aux rayons X.

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Logiciel d’affichage des doses
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Ce progiciel pour PC est fourni avec les solutions DoseAware et DoseAware Xtend. Il peut être connecté à un PDM par câble direct et vous permet de visualiser les données sur un PC, de modifier les noms attribués aux PDM ou de réinitialiser ces derniers.

Logiciel d’affichage des doses

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Examen de la dose procédurale
Examen de la dose procédurale

Examen de la dose procédurale

Après l’intervention, l’écran d’examen DoseAware Xtend fournit la dose de rayonnement diffusé cumulée reçue par personne pour cette intervention par rapport à la dose de rayonnement diffusé dans la salle (dose de référence). Cela permet aux membres du personnel de mieux comprendre comment leur comportement au cours d’une intervention spécifique peut avoir un impact positif ou négatif sur leur exposition aux rayons.

Examen de la dose procédurale

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Après l’intervention, l’écran d’examen DoseAware Xtend fournit la dose de rayonnement diffusé cumulée reçue par personne pour cette intervention par rapport à la dose de rayonnement diffusé dans la salle (dose de référence). Cela permet aux membres du personnel de mieux comprendre comment leur comportement au cours d’une intervention spécifique peut avoir un impact positif ou négatif sur leur exposition aux rayons.

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Après l’intervention, l’écran d’examen DoseAware Xtend fournit la dose de rayonnement diffusé cumulée reçue par personne pour cette intervention par rapport à la dose de rayonnement diffusé dans la salle (dose de référence). Cela permet aux membres du personnel de mieux comprendre comment leur comportement au cours d’une intervention spécifique peut avoir un impact positif ou négatif sur leur exposition aux rayons.
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Après l’intervention, l’écran d’examen DoseAware Xtend fournit la dose de rayonnement diffusé cumulée reçue par personne pour cette intervention par rapport à la dose de rayonnement diffusé dans la salle (dose de référence). Cela permet aux membres du personnel de mieux comprendre comment leur comportement au cours d’une intervention spécifique peut avoir un impact positif ou négatif sur leur exposition aux rayons.
Logiciel de gestion des doses
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Logiciel de gestion des doses

Notre logiciel de gestion des doses en option collecte toutes les données à des fins de visualisation, de création de rapports, d’exportation et d’archivage. Il peut être connecté à plusieurs stations d’accueil (DoseAware) et/ou solutions de dosimétrie (DoseAware Xtend) via le réseau de l’hôpital.

Logiciel de gestion des doses

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Génération du rapport de dose
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Génération du rapport de dose

Pour faciliter le suivi hebdomadaire ou mensuel de l’exposition aux rayons X par le personnel, DoseAware Xtend peut envoyer un rapport de dose par e-mail. Il fournit un aperçu de la dose de rayonnement diffusé cumulée. Ces données étant présentées par procédure, elles peuvent aider les utilisateurs à identifier les micro et macro-tendances en matière d’exposition au rayonnement par des critères tels que le type de procédure, l’heure de la journée et la salle.

Génération du rapport de dose

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Pour faciliter le suivi hebdomadaire ou mensuel de l’exposition aux rayons X par le personnel, DoseAware Xtend peut envoyer un rapport de dose par e-mail. Il fournit un aperçu de la dose de rayonnement diffusé cumulée. Ces données étant présentées par procédure, elles peuvent aider les utilisateurs à identifier les micro et macro-tendances en matière d’exposition au rayonnement par des critères tels que le type de procédure, l’heure de la journée et la salle.

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Informations de dose en temps réel
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DoseAware Xtend
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DoseAware Xtend permet une mesure en temps réel de la dose encore plus précise et utile sur un seul écran. La solution fournit des informations immédiates sur la dose de rayonnement diffusé par procédure pour aider le personnel à apprendre et à améliorer continuellement son comportement. Elle rappelle également au personnel de mieux se protéger à certains moments pendant les procédures et l’aide à identifier facilement les tendances en matière de niveaux d’exposition.

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Le Dosimetry hub est monté au plafond de la salle. Il reçoit les informations de dosimétrie de tous les PDM à portée. Il permet un affichage en temps réel via des écrans tels que FlexVision ou votre navigateur web. De plus, il est protégé par des fonctions de sécurité avancées pour plus de tranquillité d’esprit et des flux de données fiables et traçables.

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Informations pendant les procédures
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Pendant les procédures, l’écran en direct de DoseAware Xtend fournit des informations supplémentaires pour guider le comportement du personnel. Il affiche en temps réel la dose de rayonnement diffusé par heure sous forme de barre de couleur, ainsi que la dose cumulée reçue par le personnel lors de la procédure en microsieverts (µSv). Si le blindage en plomb n’est pas en place, une icône apparaît à l’écran pour rappeler au personnel de prendre des mesures pour gérer l’exposition aux rayons X.

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Logiciel d’affichage des doses
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Ce progiciel pour PC est fourni avec les solutions DoseAware et DoseAware Xtend. Il peut être connecté à un PDM par câble direct et vous permet de visualiser les données sur un PC, de modifier les noms attribués aux PDM ou de réinitialiser ces derniers.

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Examen de la dose procédurale
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Après l’intervention, l’écran d’examen DoseAware Xtend fournit la dose de rayonnement diffusé cumulée reçue par personne pour cette intervention par rapport à la dose de rayonnement diffusé dans la salle (dose de référence). Cela permet aux membres du personnel de mieux comprendre comment leur comportement au cours d’une intervention spécifique peut avoir un impact positif ou négatif sur leur exposition aux rayons.

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Après l’intervention, l’écran d’examen DoseAware Xtend fournit la dose de rayonnement diffusé cumulée reçue par personne pour cette intervention par rapport à la dose de rayonnement diffusé dans la salle (dose de référence). Cela permet aux membres du personnel de mieux comprendre comment leur comportement au cours d’une intervention spécifique peut avoir un impact positif ou négatif sur leur exposition aux rayons.
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Logiciel de gestion des doses
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Génération du rapport de dose
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Pour faciliter le suivi hebdomadaire ou mensuel de l’exposition aux rayons X par le personnel, DoseAware Xtend peut envoyer un rapport de dose par e-mail. Il fournit un aperçu de la dose de rayonnement diffusé cumulée. Ces données étant présentées par procédure, elles peuvent aider les utilisateurs à identifier les micro et macro-tendances en matière d’exposition au rayonnement par des critères tels que le type de procédure, l’heure de la journée et la salle.

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