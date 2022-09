Play video

IntelliVue Guardian Early Warning Scoring facilite les interventions d’urgence

Le moniteur patient IntelliVue MP5SC est entièrement configurable avec les réglages, paramètres, alarmes et affichages IntelliVue Guardian Early Warning Scoring (EWS). Il donne aux équipes soignantes un accès direct à un système de score automatique conformément aux règles et directives en vigueur dans leur établissement. Quelles que soient la sévérité de l’état du patient et la fréquence de collecte de ses paramètres vitaux, IntelliVue Guardian EWS peut aider les équipes soignantes à identifier rapidement une détérioration de l’état du patient grâce au calcul facile et rapide du score d’alerte précoce (scoring EWS).