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Expression MR200

Moniteur amagnétique de paramètres vitaux

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Lorsque vos équipes utilisent des appareils intuitifs, elles peuvent davantage se concentrer sur l’amélioration de l’expérience patient.

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Avec Philips, tous les paramètres vitaux surveillés pendant l’examen IRM sont transmis aux systèmes d’information hospitaliers et systèmes d’archivage des dossiers afin d’optimiser les processus informatiques de votre établissement ainsi que la prise en charge liée aux examens IRM.

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Fiche technique

Caractéristiques
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Écran
  • Écran couleur LCD de 12,1” (30,7 cm)
Compatibilité IRM
  • 1 500 Gauss
  • DAS de 4 W/kg
  • 3T
Paramètres
  • ECG sans fil
  • SpO2 sans fil
  • PNI
  • CO2
Spécifications complémentaires
  • ECG 2.0 sans fil
  • Paramètres de chevet de base
  • Système d’alarme avancé
  • Détecteur de champ électromagnétique (Gauss)
Caractéristiques
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Compatibilité IRM
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