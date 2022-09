Solution globale fournissant des informations concrètes

La fatigue liée aux alarmes a été identifiée comme le risque technologique le plus élevé pour les établissements de Santé. C’est le sujet retenu en 2014 par la Joint Commission quant à la gestion des alarmes dans le cadre des objectifs nationaux de Sécurité Patient¹. Philips IntelliSpace Alarm Reporting est une solution globale qui vous aide à atteindre les objectifs nationaux 2014 de la Joint Commission relatifs à la sécurité des patients et à mieux orienter vos actions en fournissant à vos équipes des données de référence, des rapports, des analyses ainsi que des formations. En travaillant en collaboration avec un expert de la gestion des alarmes, vous réduisez les risques et le manque d’efficacité associés à ce problème complexe.