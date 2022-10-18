Face à l’augmentation constante des coûts associés aux soins de santé, au manque de personnel et à la nécessité de suivre l’évolution des normes de soins, l’informatique clinique joue désormais un rôle déterminant dans la démarche d’amélioration de la qualité des soins. Outre son interopérabilité avec la plupart des dossiers patient informatisés conformes au format HL7, IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) fournit un logiciel avancé d’aide à la prise de décisions cliniques et d’outils structurés d’analyse et de documentation tout au long du parcours de soins.
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Le système ICCA centralise et organise les données patient (documents d’admission, paramètres vitaux, résultats de laboratoires, comptes-rendus de consultation) pour faciliter l’accès aux informations cliniques essentielles. Grâce à un outil intégré d’aide à la décision clinique, le système ICCA transforme les données patient en informations utiles pour l’équipe soignante. Il permet ainsi d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients.
Optimisation de la prise en charge des patients
Le système ICCA centralise et organise les données patient (documents d’admission, paramètres vitaux, résultats de laboratoires, comptes-rendus de consultation) pour faciliter l’accès aux informations cliniques essentielles. Grâce à un outil intégré d’aide à la décision clinique, le système ICCA transforme les données patient en informations utiles pour l’équipe soignante. Il permet ainsi d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients.
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Transforme les données cliniques en informations concrètes pour améliorer la fiabilité du diagnostic
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L’accès à des informations patient exhaustives est un élément essentiel du processus de prise de décision clinique. Les outils qu’offre le système ICCA facilitent la prise de décisions éclairées et permettent de mettre en évidence et d’identifier les événements indésirables.
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Propose une documentation structurée et normalisée dans les unités de soins
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La fonction Continuité des soins permet de transférer facilement les informations de la feuille de surveillance de l’unité de réanimation et soins intensifs vers le dossier d’anesthésie, et inversement. Les patients pris en charge à la fois au bloc opératoire et en unité de réanimation et soins intensifs bénéficient d’un suivi continu, notamment en ce qui concerne les sites d’apports et de pertes, le bilan hydrique et les principaux traitements administrés
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Améliorer les résultats financiers
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Pour un remboursement rapide et efficace, les diagnostics et procédures peuvent être saisis dans des champs de texte libre, ou les codes s’y rapportant peuvent être sélectionnés dans des thésaurus. Le moteur de recherche intégré et les listes d’occurrences facilitent la recherche rapide des codes.
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Tire parti de l’amélioration des nouvelles fonctionnalités pour accroître les capacités cliniques
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ICCA est compatible avec d’autres systèmes de documentation et vous permet de renseigner les données patient tout au long du parcours de soins. ICCA peut s’exécuter sur votre infrastructure informatique existante, ce qui permet de réduire les coûts et les problèmes de maintenance. Nos produits sont conformes aux normes IHE et nous fonctionnons avec d’autres systèmes de documentation pour renseigner les données des patients tout au long du parcours de soins.
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1. Klopotowska, et al. BMC Health Services Research. 2011, 11:124.
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