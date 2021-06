La façon dont vous allaitez va également changer naturellement au fil du temps. Il peut être pratique de réfléchir à des choses telles que le type de tire-lait dont vous aurez besoin si vous ne pouvez pas être là pour allaiter. Par exemple, un tire-lait manuel est pratique lorsque vous êtes en déplacement et que vous avez surtout besoin d’un appareil léger. D’un autre côté, si vous souhaitez un appareil plus efficace pour votre lieu travail, un tire-lait électrique double vous serait plus utile.