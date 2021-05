3 conseils pour votre première extraction de lait maternel

1. Prenez votre temps

La première extraction peut sembler un peu bizarre. Pour l'instant, prenez votre temps et ménagez-vous. Vous verrez, très bientôt l'opération ne vous fera même pas sourciller.

2. Cherchez la tranquillité

Une ambiance calme peut faire toute la différence. Trouvez un endroit confortable où on ne vous interrompra pas. Une étude a démontré que les femmes parviennent à extraire de plus grandes quantités de lait, et ce, plus facilement, si elles sont détendues. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, pourquoi ne pas écouter de la musique reposante, masser doucement votre poitrine ou prendre une douche chaude juste avant ?

3. Ayez des photos près de vous

Le réflexe d'éjection du lait est aussi fort chez les femmes qui utilisent un tire-lait que chez celles qui donnent le sein. Vous ne faites rien de mal, c'est votre corps qui parle ! Essayez de regarder des photos de votre bébé ou une vidéo pour favoriser la montée de lait.