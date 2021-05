En coulisses

Commençons par explorer ce qui se passe en coulisses quand vous tirez du lait. La sécrétion de l'oxytocine (une hormone procurant un sentiment de bien-être) est déclenchée par le tire-lait, de la même façon que le fait le mouvement de succion de votre bébé. L'oxytocine envoie ensuite à votre corps un signal pour qu'il commence à produire du lait. Ce qui signifie que plus votre niveau d'oxytocine est élevé, plus il sera facile de déclencher la montée du lait et de le tirer.

Plus de confort, plus de lait

Ce qui nous amène à parler de confort. Le stress, en plus d'être désagréable, inhibe la production d'oxytocine, ce qui rend plus difficile de tirer le lait. Le confort n'est donc pas qu'une caractéristique agréable, c'est plutôt un facteur essentiel pour faciliter l'extraction du lait.

Nos tire-lait sont conçus pour le confort

Que doit donc faire une nouvelle maman? Trouver une pièce tranquille où tirer son lait en écoutant de la musique relaxante peut vous aider à vous sentir plus à l'aise. Un tire-lait, s'il est conçu en vue du confort, peut aussi vous aider.

Pour vous aider à mieux vous détendre, nous avons conçu nos tire-lait de façon à ce que vous soyez capable de vous asseoir bien droit pendant que vous tirez votre lait. Vous pouvez avoir confiance : votre lait s'écoulera bien sans que vous ayez à vous pencher en avant. Nous avons aussi conçu des coquilles d'allaitement tièdes et douces contre la peau, pour vous éviter un contact initial froid. Parce que nous pensons que le confort est essentiel.

