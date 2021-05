Tire-lait électrique Double Comfort

Le tire-lait électrique Double Comfort est le plus efficace des trois. Bien qu'il représente un plus gros investissement, vous obtiendrez plus de lait en moins de temps, ce qui en fait un bon choix pour les mères qui tirent leur lait tous les jours, à la maison ou au travail.

Recommandé pour: les mères qui veulent gagner du temps

Tire-lait électrique Single Comfort

Le tire-lait électrique Single Comfort est l'option la plus portable de la gamme des tire-lait électriques. Vous obtiendrez le même style confortable et la même technologie que pour le tire-lait électrique double, en plus d'un bloc-piles qui vous permet de tirer le lait même s'il n'y a pas de prise électrique à votre portée.

Recommandé pour: les mères qui veulent une solution complète de tous les jours

Tire-lait manuel Comfort

Ce que les tire-lait manuels perdent en temps, ils le regagnent en portabilité. Vous désirez quelque chose de léger et qui tient dans votre sac à main, ou vous planifier seulement de tirer votre lait de temps en temps? Un tire-lait manuel vous offre de la flexibilité et peut servir d'option de secours.

Recommandé pour: les mères qui veulent un appareil portable pour leurs déplacements ou pour tirer le lait occasionnellement.

Psitt!

Vous n'êtes pas sûre de savoir quel tire-lait vous convient le mieux? C'est normal, il peut être difficile d'anticiper exactement ce dont vous aurez besoin. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu des tire-lait électriques qui se convertissent aisément en tire-lait manuels. Pour vos déplacements, attachez simplement une poignée et un diaphragme avec col (offerts en ligne) à votre tire-lait électrique. Vous voilà prête à partir!

Vous voulez en connaître davantage sur nos tire-lait? Cliquez ici pour explorer la gamme.