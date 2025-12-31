ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

  • Intensifiez votre affichage
  • Intensifiez votre affichage
  • Intensifiez votre affichage
  • Intensifiez votre affichage
  • Intensifiez votre affichage
  • Intensifiez votre affichage
  • Intensifiez votre affichage
  • Intensifiez votre affichage
  • Intensifiez votre affichage
  • Intensifiez votre affichage
  • Intensifiez votre affichage
  • Intensifiez votre affichage
  • Intensifiez votre affichage
  • Intensifiez votre affichage
  • Intensifiez votre affichage
  • Intensifiez votre affichage

Plus offert 

Signage SolutionsÉcran Q-Line

BDL3230QL/11

Intensifiez votre affichage
Cet écran produit des images d'une netteté éblouissante, tout en jouant la carte de l'écologie. Ultra-fiable et performant, mais très peu gourmand en énergie, il est parfait pour les projets les plus exigeants.
Voir tous les avantages

avec une solution aux performances et à l'intelligence inestimables

Intensifiez votre affichage

  • 32" (81 cm)

  • Rétroéclairage direct par LED

  • Full HD

SmartPower pour des économies d'énergie

SmartPower pour des économies d'énergie

L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

SmartControl vous permet de gérer et de contrôler à distance votre réseau d'écrans via des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement tous les paramètres d'affichage, dont la résolution, la luminosité et le contraste, et clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.

Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5

Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5

Connectez et contrôlez vos contenus via le cloud avec le navigateur HTML5 intégré. Concevez vos contenus d'affichage en ligne et connectez-les à un écran ou à l'ensemble de votre réseau. Il vous suffit de brancher un câble Internet RJ45 pour la connexion réseau et de connecter l'écran avec l'adresse URL dédiée pour afficher vos contenus basés sur le cloud.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés