Garantie de 2 ans
Plus offert
BDL3230QL/11
32" (81 cm)
Rétroéclairage direct par LED
Full HD
L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
SmartControl vous permet de gérer et de contrôler à distance votre réseau d'écrans via des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement tous les paramètres d'affichage, dont la résolution, la luminosité et le contraste, et clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.
Connectez et contrôlez vos contenus via le cloud avec le navigateur HTML5 intégré. Concevez vos contenus d'affichage en ligne et connectez-les à un écran ou à l'ensemble de votre réseau. Il vous suffit de brancher un câble Internet RJ45 pour la connexion réseau et de connecter l'écran avec l'adresse URL dédiée pour afficher vos contenus basés sur le cloud.
Notation globale