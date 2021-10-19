Technologie DLP TI / REC709

Utilisée dans 9 cinémas sur 10 dans le monde, la technologie DLP de Texas Instruments affiche des images saisissantes, un contraste élevé et une image lumineuse quelles que soient les circonstances. Attendez-vous à une expérience visuelle exceptionnelle avec des couleurs éclatantes qui reproduisent 100 % du signal REC 709.