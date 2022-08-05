Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Inscrivez-vous et économisez
Projecteurs
Toutes les séries
PicoPix MaxTV Projecteur mobile
Plus offert
Soutien
PPX720/INT
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
Mise à niveau logicielle - English (US)
Contrat de licence utilisateurs finaux
Feuillets commerciaux locaux
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Communiquer avec Philips
Nous sommes heureux de vous aider