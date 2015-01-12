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Écouteurs intra-auriculaires avec micro

SHE9105BS/27

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Disponibles en

Argent
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Noir et doré
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Noire
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Or
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Rouge
Rouge

Profitez d'une précision acoustique de haute performance

Les écouteurs Philips SHE9105 sont équipés de transducteurs haut de gamme et d'un boîtier métallique fabriqué avec précision pour un son à la fois détaillé et pur. Des tubes acoustiques ovales et un choix de 3 embouts assurent un ajustement confortable, tandis que le micro sur fil vous permet de passer de la musique à un appel.

Voir tous les avantages

avec boîtier métallique solide

Profitez d'une précision acoustique de haute performance

  • Casque 8,6 mm, semi-fermé arrière

  • Intra-auriculaires

Coque robuste en aluminium évitant les vibrations, pour un son clair

Coque robuste en aluminium évitant les vibrations, pour un son clair

Les coques des écouteurs sont fabriquées en aluminium robuste, ce qui évite les vibrations, pour des performances sonores on ne peut plus pures. Elles permettent en outre aux écouteurs de résister à l'usure.

Glissière anti-enchevêtrement pour des câbles bien rangés

Glissière anti-enchevêtrement pour des câbles bien rangés

La glissière anti-enchevêtrement vous permet de conserver les deux écouteurs ensemble, en la faisant simplement glisser. Plus aucun souci de nœuds ou d'enchevêtrements !

Flexi-Grip durable, pour une excellente connexion entre les écouteurs et le câble

Ce connecteur souple et robuste entre les écouteurs et le câble évite les détériorations dues aux torsions répétées.

Spécificités Techniques

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