Garantie de 2 ans
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SHE9105BS/27
Disponibles en
Profitez d'une précision acoustique de haute performance
Les écouteurs Philips SHE9105 sont équipés de transducteurs haut de gamme et d'un boîtier métallique fabriqué avec précision pour un son à la fois détaillé et pur. Des tubes acoustiques ovales et un choix de 3 embouts assurent un ajustement confortable, tandis que le micro sur fil vous permet de passer de la musique à un appel.
Casque 8,6 mm, semi-fermé arrière
Intra-auriculaires
Les coques des écouteurs sont fabriquées en aluminium robuste, ce qui évite les vibrations, pour des performances sonores on ne peut plus pures. Elles permettent en outre aux écouteurs de résister à l'usure.
La glissière anti-enchevêtrement vous permet de conserver les deux écouteurs ensemble, en la faisant simplement glisser. Plus aucun souci de nœuds ou d'enchevêtrements !
Ce connecteur souple et robuste entre les écouteurs et le câble évite les détériorations dues aux torsions répétées.
Récompenses
Notation globale