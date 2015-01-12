Garantie de 2 ans
Plus offert
SHE9105SL/27
Disponibles en
Son de précision
Les écouteurs Philips SHE9105 sont équipés de transducteurs haut de gamme et d'un boîtier métallique fabriqué avec précision pour un son à la fois détaillé et pur. Des tubes acoustiques ovales et un choix de 3 embouts assurent un ajustement confortable, tandis que le micro sur fil vous permet de passer de la musique à un appel.
Casque 8,6 mm, semi-fermé arrière
Intra-auriculaires
Le micro intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté.
La glissière anti-enchevêtrement vous permet de conserver les deux écouteurs ensemble, en la faisant simplement glisser. Plus aucun souci de nœuds ou d'enchevêtrements !
Vos écouteurs intra-auriculaires sont proposés avec un choix de 3 tailles d'embouts, de S à L, vous permettant de sélectionner la taille adaptée à votre morphologie.
Notation globale