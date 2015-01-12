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Casque avec micro

SHE9105SL/27

Disponibles en

Argent
Argent
Noir et doré
Noir et doré
Noire
Noire
Or
Or
Rouge
Rouge

Son de précision

Les écouteurs Philips SHE9105 sont équipés de transducteurs haut de gamme et d'un boîtier métallique fabriqué avec précision pour un son à la fois détaillé et pur. Des tubes acoustiques ovales et un choix de 3 embouts assurent un ajustement confortable, tandis que le micro sur fil vous permet de passer de la musique à un appel.

Voir tous les avantages

avec boîtier métallique solide

Son de précision

  • Casque 8,6 mm, semi-fermé arrière

  • Intra-auriculaires

Avec télécommande et micro intégrés pour la musique et les appels téléphoniques

Avec télécommande et micro intégrés pour la musique et les appels téléphoniques

Le micro intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté.

Glissière anti-enchevêtrement pour des câbles bien rangés

Glissière anti-enchevêtrement pour des câbles bien rangés

La glissière anti-enchevêtrement vous permet de conserver les deux écouteurs ensemble, en la faisant simplement glisser. Plus aucun souci de nœuds ou d'enchevêtrements !

Embouts en silicone disponibles en trois tailles pour un confort personnalisé

Embouts en silicone disponibles en trois tailles pour un confort personnalisé

Vos écouteurs intra-auriculaires sont proposés avec un choix de 3 tailles d'embouts, de S à L, vous permettant de sélectionner la taille adaptée à votre morphologie.

Spécificités Techniques

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