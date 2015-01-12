Son de précision

Les écouteurs Philips SHE9105 sont équipés de transducteurs haut de gamme et d'un boîtier métallique fabriqué avec précision pour un son à la fois détaillé et pur. Des tubes acoustiques ovales et un choix de 3 embouts assurent un ajustement confortable, tandis que le micro sur fil vous permet de passer de la musique à un appel.