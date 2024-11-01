Critères de recherche
CareEvent, la solution de gestion des événements en milieu hospitalier, comprend une application mobile qui envoie des messages d’alerte directement sur votre smartphone. Vous pouvez ainsi prendre des décisions éclairées et agir rapidement si nécessaire.
Demande de communication
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
Des informations cliniques disponibles directement sur votre smartphone
Des informations cliniques disponibles directement sur votre smartphone
Des informations cliniques disponibles directement sur votre smartphone
Des alarmes détaillées grâce aux données et rapports de l’équipe soignante
Des alarmes détaillées grâce aux données et rapports de l’équipe soignante
Des alarmes détaillées grâce aux données et rapports de l’équipe soignante
Hiérarchisation et transfert des alarmes via une communication directe par socket
Hiérarchisation et transfert des alarmes via une communication directe par socket
Hiérarchisation et transfert des alarmes via une communication directe par socket
L’accès aux données facilite la prise de décision
L’accès aux données facilite la prise de décision
L’accès aux données facilite la prise de décision
Communication et collaboration
Communication et collaboration
Communication et collaboration
Des informations cliniques disponibles directement sur votre smartphone
Des informations cliniques disponibles directement sur votre smartphone
Des informations cliniques disponibles directement sur votre smartphone
Des alarmes détaillées grâce aux données et rapports de l’équipe soignante
Des alarmes détaillées grâce aux données et rapports de l’équipe soignante
Des alarmes détaillées grâce aux données et rapports de l’équipe soignante
Hiérarchisation et transfert des alarmes via une communication directe par socket
Hiérarchisation et transfert des alarmes via une communication directe par socket
Hiérarchisation et transfert des alarmes via une communication directe par socket
L’accès aux données facilite la prise de décision
L’accès aux données facilite la prise de décision
L’accès aux données facilite la prise de décision
Communication et collaboration
Communication et collaboration
Communication et collaboration
Voir le produit
Voir le produit
Voir le produit
Pour fournir des soins réactifs et de qualité, il est essentiel que les équipes soignantes disposent rapidement des informations où qu’elles se trouvent. Philips IntelliVue Mobile Caregiver offre un accès mobile aux informations de suivi des patients depuis presque n’importe où.
Voir le produit
IntelliSpace Event Management (anciennement Emergin) aide votre équipe soignante à gérer les diverses notifications d’événement, alertes et alarmes, et à y répondre efficacement. Les informations pertinentes sont directement envoyées sur les dispositifs de communication pour une efficacité accrue.
Voir le produit
Le PIC iX fait partie intégrante de l’environnement de monitorage Philips. Il est adapté aux unités de criticité réduite à élevée et assure l’échange des données patient – provenant d’appareils Philips ou d’autres fabricants – dans ces unités cliniques. Vous pouvez rationaliser les processus en permettant aux cliniciens – où qu’ils se trouvent dans l’hôpital – de détecter et de répondre à l’évolution de l’état des patients, et d’assurer la protection des données conformément aux normes strictes de l’industrie. Le PIC iX s’intègre à votre infrastructure existante et vous pouvez ainsi mettre en place rapidement de nouvelles unités afin de répondre à l’évolution de la prise en charge. Nous proposons une solution de gestion des appareils à distance qui améliore la disponibilité de vos systèmes et le suivi des performances car l’évolutivité et la flexibilité sont des facteurs essentiels.
Voir le produit
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
1875 Buckhorn Gate,
5th Floor, Mississauga,
Ontario L4W 5P1
Choisir le paysCanada (Français)
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.