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CareEvent

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CareEvent, la solution de gestion des événements en milieu hospitalier, comprend une application mobile qui envoie des messages d’alerte directement sur votre smartphone. Vous pouvez ainsi prendre des décisions éclairées et agir rapidement si nécessaire.

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Caractéristiques
Des informations cliniques disponibles directement sur votre smartphone

Des informations cliniques disponibles directement sur votre smartphone

CareEvent envoie des alertes (jusqu’à quatre chiffres, quatre courbes et les données associées) directement sur votre smartphone iPhone® ou Android™. En disposant des informations cliniques sur votre appareil mobile, vous pouvez déterminer la pertinence et la priorité de l’alarme, puis décider de la marche à suivre : intervenir, la transmettre à un collègue ou la déclarer non exploitable.

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Des alarmes détaillées grâce aux données et rapports de l’équipe soignante

Des alarmes détaillées grâce aux données et rapports de l’équipe soignante

Les données de rapport d’alarme de CareEvent et les rapports de l’équipe soignante peuvent vous aider à comprendre les conditions de déclenchement d’une alarme. Vous pouvez analyser ces données pour déterminer les changements qui permettront de réduire la fréquence des alarmes intempestives et non exploitables et vous pourrez suivre la progression des mesures.

Des alarmes détaillées grâce aux données et rapports de l’équipe soignante

Les données de rapport d’alarme de CareEvent et les rapports de l’équipe soignante peuvent vous aider à comprendre les conditions de déclenchement d’une alarme. Vous pouvez analyser ces données pour déterminer les changements qui permettront de réduire la fréquence des alarmes intempestives et non exploitables et vous pourrez suivre la progression des mesures.

Des alarmes détaillées grâce aux données et rapports de l’équipe soignante

Les données de rapport d’alarme de CareEvent et les rapports de l’équipe soignante peuvent vous aider à comprendre les conditions de déclenchement d’une alarme. Vous pouvez analyser ces données pour déterminer les changements qui permettront de réduire la fréquence des alarmes intempestives et non exploitables et vous pourrez suivre la progression des mesures.
Hiérarchisation et transfert des alarmes via une communication directe par socket

Hiérarchisation et transfert des alarmes via une communication directe par socket

La communication directe par socket permet une communication rapide entre PIIC iX et CareEvent. Les alarmes de communication critiques avec la priorité la plus élevée peuvent être envoyées rapidement et le système accuse réception du message.

Hiérarchisation et transfert des alarmes via une communication directe par socket

La communication directe par socket permet une communication rapide entre PIIC iX et CareEvent. Les alarmes de communication critiques avec la priorité la plus élevée peuvent être envoyées rapidement et le système accuse réception du message.

Hiérarchisation et transfert des alarmes via une communication directe par socket

La communication directe par socket permet une communication rapide entre PIIC iX et CareEvent. Les alarmes de communication critiques avec la priorité la plus élevée peuvent être envoyées rapidement et le système accuse réception du message.
L’accès aux données facilite la prise de décision

L’accès aux données facilite la prise de décision

Consultez les données CareEvent pour accéder à des informations qui peuvent vous aider à prendre des décisions en matière de personnel et à déterminer les meilleures pratiques. Utilisez les données CareEvent pour analyser le comportement des alarmes et la conformité aux politiques.

L’accès aux données facilite la prise de décision

Consultez les données CareEvent pour accéder à des informations qui peuvent vous aider à prendre des décisions en matière de personnel et à déterminer les meilleures pratiques. Utilisez les données CareEvent pour analyser le comportement des alarmes et la conformité aux politiques.

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Communication et collaboration

Communication et collaboration

La messagerie texte sécurisée permet aux équipes soignantes de communiquer entre elles à l’aide de l’application mobile CareEvent. Dans le message sécurisé, le membre du personnel soignant peut joindre l’événement d’alarme complet (y compris la courbe déroulante) au message pour une collaboration plus étroite au sein de l’équipe soignante.

Communication et collaboration

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Communication et collaboration

La messagerie texte sécurisée permet aux équipes soignantes de communiquer entre elles à l’aide de l’application mobile CareEvent. Dans le message sécurisé, le membre du personnel soignant peut joindre l’événement d’alarme complet (y compris la courbe déroulante) au message pour une collaboration plus étroite au sein de l’équipe soignante.
  • Des informations cliniques disponibles directement sur votre smartphone
  • Des alarmes détaillées grâce aux données et rapports de l’équipe soignante
  • Hiérarchisation et transfert des alarmes via une communication directe par socket
  • L’accès aux données facilite la prise de décision
Voir toutes les caractéristiques
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CareEvent envoie des alertes (jusqu’à quatre chiffres, quatre courbes et les données associées) directement sur votre smartphone iPhone® ou Android™. En disposant des informations cliniques sur votre appareil mobile, vous pouvez déterminer la pertinence et la priorité de l’alarme, puis décider de la marche à suivre : intervenir, la transmettre à un collègue ou la déclarer non exploitable.

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Des alarmes détaillées grâce aux données et rapports de l’équipe soignante

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Les données de rapport d’alarme de CareEvent et les rapports de l’équipe soignante peuvent vous aider à comprendre les conditions de déclenchement d’une alarme. Vous pouvez analyser ces données pour déterminer les changements qui permettront de réduire la fréquence des alarmes intempestives et non exploitables et vous pourrez suivre la progression des mesures.

Des alarmes détaillées grâce aux données et rapports de l’équipe soignante

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Hiérarchisation et transfert des alarmes via une communication directe par socket

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L’accès aux données facilite la prise de décision

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Communication et collaboration

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  • iPhone est une marque commerciale d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque commerciale de Google Inc.

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Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

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