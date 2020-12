Lampes d’inspection et de travail à DEL



Les nouvelles lampes d’inspection et de travail à DEL mettent à profit l’expertise reconnue de Philips relative au développement et à l’utilisation de l’éclairage à l’échelle d’un grand éventail d’applications, comme l’éclairage dans les ateliers, les maisons, les bureaux et le secteur automobile. Découvrez les lampes d’inspection et de travail à DEL de Philips, nouvelles et améliorées, qui ont été conçues pour répondre aux besoins des professionnels pour qui les inspections visuelles précises sont importantes et la sécurité et le confort sont essentiels. Fabriquées exclusivement à partir de matériaux de qualité supérieure et selon les plus hautes normes de la qualité équivalente à l’équipement d’origine, ces solutions d’éclairage à DEL avancées pour les lampes d’inspection et de travail produisent une lumière à la fois naturelle et extrêmement puissante, allant de 6 000 K à 6 500 K, ce qui représente le meilleur spectre lumineux pour effectuer un travail concentré en tout confort.